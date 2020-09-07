İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı

Konya’nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Edinilen bilgiye göre, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim yapılan muayeneler sonucunda Covid 19 testim 6 Eylül 2020 tarihi itibariyle pozitif çıkmıştır. 14 gün boyunca evde izole olacağım. Bu süreç içerisinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.


Derebucak ilçesi, pandemi sürecinde basına da yansıyan haberlerle uzun süre Covid-19 vakalarına rastlanmayan bir ilçe olarak biliniyordu. İlçede, Kurban Bayramı sonrasında ilk vakalar görülmeye başlamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.