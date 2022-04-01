Konya'da ilk teravih namazında camiler doldu

Konya'da vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla 2 yıl aranın ardından ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı. Ezanın okunması ile birlikte çok sayıda vatandaş, cami içerisinde ve dışında hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. İki yıl sonra teravih namazına çocuklarıyla gelen Mustafa Öğüldü, "Çok şükür yaklaşık iki yıldır camilerden, teravihlerden uzaktaydık, biraz buruk geçti. Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Tekrar camilere hep beraber teravihimizi kılacağız. Hep beraber namazlarda buluşacağız inşallah. Gidemediğimiz günlerden ibret alarak gidebildiğimiz günlerin kıymetini biliriz. Biz de bu mübarek günde çocuklarımıza dinimizi, ibadetimizi öğretmek için hep beraber geldik. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.

Ailesi ile beraber camiye namaza gelen Mehmet Akif Soğucaklı, "Mutluyuz, pandemi malum dünyanın başına böyle bir bela oldu. Allah'ın izniyle bu Ramazan camilerimizdeyiz. İki seneden beri camilere gelemedik. Elhamdülillah Allahü Teala bu imkanı verdi işte ilk günden camileri doldurmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse Ramazan ayımızı da sağlıklı sıhhatli şekilde geçirip bayrama kavuşmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Teravih namazına gelen Alperen Polat, "Çok mutluyuz. Gerçekten şu heyecan başka bir şey" ifadelerini kullandı.

Akrabalarıyla birlikte camiye gelen Ali Arı ise, "Bu atmosferi insan hissediyor yani. Rabbim herkese inşallah hayırlısıyla Ramazan ayına girmeyi nasip etsin" diye konuştu.