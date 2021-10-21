Konya'da ilk Turkovac aşısı gönüllüsüyle buluştu

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Konya'da ilk gönüllüye uygulandı.

Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı için geri sayım başladı. Turkovac aşısı Konya'da ilk gönüllüsüyle Şehir Hastanesinde buluştu. Yerli Covid-19 aşısı için Faz-3 çalışmalarına Konya Şehir Hastanesinde ilk etapta 100 gönüllü ile devam edileceği açıklandı. Konya'da uygulanmaya başlayan Faz-3 Turkovac aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Konya Şehir Hastanesi Turkovac Faz-3 Rapel Çalışma Sorumlusu Dr. Arzu Tarakçı, “Turkovac Faz-3 çalışmaları Konya'da Şehir Hastanemizde başlamıştır. Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız E-Nabız ve 184 üzerinden başvurularını yapabilirler” dedi.

Başvuru yapacak olan vatandaşlarda bazı kriterlerin arandığını vurgulayan Dr. Tarakçı, “Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın 18-60 yaş aralığında ve Covid-19 geçirmemiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra iki doz Sinovac aşısını olmaları ve son olduğu Sinovac aşısının üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Kronik rahatsızlığı bulunmayan ve uygun şartları taşıyan vatandaşlarımıza hastanemizde Turkovac aşısını uygulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Faz- 3 çalışmalarının hızlı tamamlanması hastalığın seyri açısından son derece önemli”

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimi çerçevesinde tüm vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını isteyen Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Salgın hala devam ediyor ve bu salgından çıkışın tek çaresi de aşı çalışmaları. Yerli aşımız olan Turkovac'ın Faz- 3 çalışmasını yapacak sağlık tesislerinden biri de Konya Şehir Hastanemizdir. Faz-3 çalışmalarının hızlı tamamlanması hastalığın seyri açısından son derece önemli. Faz-3 aşaması tamamlandıktan sonra İnşallah yerli aşımız seri üretime geçecektir. Turkovac aşımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diyerek vatandaşlardan aşı konusunda duyarlı davranmalarını istedi.

Turkovac aşısı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0332 310 54 00 veya 0332 310 54 01 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecekleri açıklandı.