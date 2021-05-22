Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatta kalıp tahtasının kırılması sonucu zemine düşen işçi yaralandı.

Olay, Pirömer Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçilerden T.B. bastığı kalıp tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düşerek yaralandı. Mesai arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı T.B. sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.