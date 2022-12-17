Konya'da inşattan düşen işçi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi yakınında bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışmakta olan M.M.A. zemine dökülen alçının üzerine basması sonrasında bir anda dengesini kaybederek ikinci kattan yere düştü. Beraber çalıştıkları arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerinde sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.M.A. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.