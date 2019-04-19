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Konya'da iş kazası: 1 ölü

Konya’da sanayi bölgesinde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da sanayi bölgesinde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hidrolik pres üretilen iş yerinde çalışan İsmail Oğuz (42) henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. İş yerindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İsmail Oğuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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