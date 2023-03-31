Konya'da iş yerine uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

Konya'da bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar eroin maddesi ve uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğünün zehir tacirleri ve sokak satıcılarıyla mücadelesi sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan saha çalışmalarında merkez Meram ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgiye ulaştı. Çaybaşı Mahallesinde bulunan iş yerine ulaşan ekipler, iş yeri içerisinde bir kadın şahsı uyuşturucu kullanırken yakaladı. K.Ç. isimli kadının üzerinden bir miktar eroin çıkması üzerine iş yeri içerisinde arama gerçekleştiren ekipler bir miktar daha eroin maddesine ulaştı. Şüpheli iş yeri sahibi M.Ö. ve uyuşturucu kullanıcısı kadın gözaltına alınırken eroin maddesi ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konuldu. K.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken ‘uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.