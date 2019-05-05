Konya'da iş yerleri Ramazanda sahura kadar açık

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan ayında Konya'daki iş yerlerinin sahura kadar açık olacağını söyledi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle günlerin uzun olmasının da dikkate alındığını belirten KONESOB Başkan Muharrem Karabacak, "KONESOB olarak Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sahur vaktine kadar rahat alışveriş yapmaları için ilgili belediyelerimizden gerekli izinler alındı. Esnafımızın Ramazan ayı boyunca sahura kadar iş yerlerini açmalarını sağladık. Bu yıl, 6 Mayıs ile 05 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 24.00'den 04.00'e kadar Konyamızdaki işyerleri açık kalacak. Tüm vatandaşlarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur” dedi.

Oruç ayının hayırlara vesile olmasını DE dileyen Başkan Karabacak, "Tüm esnaf kardeşlerimizin bu mübarek ayda müşterilerine ahilik geleneğini de göz önünde bulundurarak gerek fiyatlarda, gerekse kaliteli üretim ve hizmette titizliği ve insan sevgisini ön planda tutarak davranmalarını yürekten diliyorum. Bu vesileyle tüm İslam Aleminin, Konyalı hemşehrilerimizin, esnaf teşkilatımızın, esnaf ve sanatkar kardeşlerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor, huzurlu ve bol kazançlı günler diliyorum" diye konuştu.