Konya'da iş yerlerine Covid-19 denetimi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince umuma açık iş yerlerine denetim yapıldı. Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimlerde 2 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu ve içeride sigara tüketildiği tespit edildi. İş yerlerinde bulunan 89 şahsa ‘Sosyal Mesafe Kuralı'nı ihlalden işlem yapıldı. 1 iş yeri sorumlusuna ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak'tan işlem yapılarak iş yeri mühürlendi. Öte yandan emniyet ekiplerinin yürüttüğü diğer çalışmalarda, 87 adet uyuşturucu hap ve 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahsa işlem yapıldı. Hırsızlık olayı şüphelisi 5 şahıs, gasp olayı şüphelisi 2 şahıs ve fuhuş yaptığı tespit edilen 2 şahıs da yakalandı.

Ereğli ve Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çeşitli suçlardan aranan toplam 13 şahsı yakalayarak adli mercilere ve cezaevine teslim etti. Ayrıca 6 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeğinin ele geçirildiği bildirildi.