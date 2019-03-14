Konya'da İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

“İstihdam Seferberliği 2019” kampanyası kapsamında düzenlenen Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası Müşterek Meslek Komiteleri toplantısı Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın başkanlık ettiği toplantıya KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik, SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ile odalar ve borsanın meslek komiteleri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda istihdam seferberliği teşvikleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren ülke ekonomimiz zorlu bir süreçten geçmektedir. Kısa vadede bitmeyeceğini öngördüğümüz bu süreçte işadamları olarak oturup ağıt yakmak yerine şehrimiz ve Ülkemizin daha ileriye gitmesi için birlikte mücadele edeceğiz. Hep beraber çalışarak Türkiye'yi eskisinden çok daha güçlü hale getireceğiz. Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile İstihdam Seferberliği başladı. Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerimizin başlatılan istihdam seferberliğine, daha önce de olduğu gibi en etkili şekilde katılım sağlayacağına ve kampanyanın tüm üyelerimize duyurulmasına katkı vereceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

"İstihdam Seferberliği kapsamında 8 ana başlıkta çok önemli destekler getirildi"

KSO Başkanı Memiş Kütükcü de, dünya ekonomisinden ve kendi ekonomik yapımızdan kaynaklı zorlu bir ekonomik dönemden geçtiğimizin altını çizerek, “Bir taraftan bu süreci yönetirken bir taraftan da hem işletmelerimizi ayakta tutmak hem de istihdam piyasasını korumak durumundayız. Bu anlamda devletimiz önemli adımlar atıyor. İşletmelerimizin yeni istihdam sağlaması veya mevcut istihdam yapısını koruması için de İstihdam Seferberliği kapsamında 8 ana başlıkta çok önemli destekler getirildi. İş dünyamız bu desteklerden mutlaka yararlanmalı. Bu desteklerden yararlanarak 2017'de olduğu gibi, 2019'da da kampanyaya destek vereceğinize inanıyorum. Konya iş dünyasının yüksek katkısıyla bu süreçten başarıyla çıkacağız” şeklinde konuştu.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik ise “Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Konya olarak birlikte hareket ederek istihdam seferberliğine katılıyoruz. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiği bugünlerde, istihdam oluşturmak bizlere düşen vicdani bir sorumluluktur. Konya düşük işsizliğe sahip şehirlerden birisidir. Bu kampanya ile bu oranı daha da aşağıya çekeceğiz. Devletimizin verdiği desteklerle işletmelerimize birer işçi alarak seferberliğe destek olmalıyız. Tüm üyelerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” dedi.

"Ülke olarak bu zorlukların üstesinden geleceğimizden şüphemiz yok"

Toplantının bu bölümünde son olarak söz alan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, iş adamlarımızın ülke ekonomisine sağladıkları katkı ile Konya ve Türkiye ekonomisini büyüttüklerini söyledi. Vali Toprak, “Konyalı tüccar ve sanayicilerimiz, her türlü zorluğa göğüs gererek vatanı ve milleti için çalışan, üreten insanlardır. Bildiğiniz gibi ülkemiz geçtiğimiz yaz aylarından itibaren, iç ve dış mihrakların etkisiyle ekonomide zor bir dönem geçiriyor. Ülke olarak bu zorlukların üstesinden geleceğimizden şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğini Konya olarak bir program dahilinde yürüteceğiz. Her konuda vatanseverliğini gösteren Konyalı iş adamlarımızın bu kampanyaya en üst düzeyde destek vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş istihdam teşvikleri bilgilendirme sunumu yaparak, teşvik paketinde yer alan desteklerin ayrıntılarını paylaştı. SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz da katılımcıların teşvik paketi ile ilgili sorularını cevaplandırdı.