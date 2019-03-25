Konya'da İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantılarının ikincisi yapıldı

“İstihdam Seferberliği 2019” kampanyası kapsamında düzenlenen İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantılarının ikincisi Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından müşterek düzenlenen toplantıya Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak başkanlık etti. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın konuk olduğu bilgilendirme toplantısına, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik, SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş katıldı. Konyalı tüccar ve sanayicilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda istihdam seferberliği teşvikleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Ülkemizde geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda reel sektör olarak iş yapmanın zorluklarını yaşıyoruz. Bu süreçte ya oturup ağıt yakacağız ya da mücadeleye devam edeceğiz. Bizler mücadeleyi seçen insanlarız. Firmalarımız için, şehrimiz ve Ülkemiz için birlikte mücadele edeceğiz. Daha fazla üreteceğiz, ihracat yapacağız, markalaşmaya yöneleceğiz. Devletimiz firmalarımıza çok önemli teşvikler verdi. Çalışan sayımızı korumakla beraber yeni istihdam için de teşvikler var. Bu teşviklerden mutlaka faydalanmalısınız. İşsizlik tüm toplumun ortak sorunudur. Nimetleri nasıl ki paylaşıyorsak külfetleri de paylaşmamız gerekmektedir. İşsiz kardeşlerimizin istihdamı için de mutlaka çalışmak durumundayız. İşsizlerimize iş kapısı oluşturmak bizim topluma olan bir borcumuzdur” dedi.

"İşverenin cebinden üç ay boyunca hiçbir ücret çıkmayacak"

KTB Başkanı Hüseyin Çevik ise, “Ülkemizde kent nüfusunun oranı, kırsala göre gittikçe artmaktadır. Tarımsal üretimin artmasına rağmen kent nüfusunun artması sanayi ticaretinin gelişimini göstermektedir. Fakat özellikle gençlerin kırsaldan kente göçü kent nüfusunu artırmakla birlikte işsizlik sorununu da beraberinde getirmektedir. Ekonomimizdeki bazı zorluklarla birlikte yeni istihdam oluşturmanın önemi artmıştır. Devletimiz istihdamı desteklemek için bugüne kadarki en büyük teşvik paketini açıklamıştır. İşverenin cebinden üç ay boyunca hiçbir ücret çıkmayacak. Geri kalan dokuz ayda ise vergi ve primleri devlet ödeyecek. Devletimizin verdiği desteklerle işletmelerimize birer işçi alarak seferberliğe destek olmalıyız” diye konuştu.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, bir sanayi şehri haline gelen Konya'nın ihracatta ve istihdamda Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğinin altını çizdi. İstihdam seferberliği ile ilgili de Konya'nın yine üzerine düşeni yapacağına inandıklarını ifade eden Kütükcü, işverenlere İstihdam Seferberliği 2019 teşviklerinden yararlanma çağrısında bulundu. Kütükcü, “Bu ülke bizim, ülkenin üretimi, ihracatı, işsizliği, işvereni ve işçisi bizim. Dolayısıyla hepimiz aynı geminin içindeyiz. İnşallah Ülkemizi daha sakin sulara çıkarma konusunda hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu gücümüz yettiğince paylaşarak, ülkemizi hedeflerine hep beraber ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomi Şurası'nda bu defa tüm odalara ve taraflara 2,5 milyon gibi bir hedef koyduğunu ve bu istihdamın gerçekleştirilmesinin istendiğini belirterek, “İstihdamı artırma adına Devletimizin İŞKUR kanalıyla yürüttüğü çok önemli teşvikler var. Bunlardan bir tanesi özellikle bu dönemde 2019'un Şubat, Mart, Nisan aylarında işe alınacak bir önceki yılın çalıştırılan sayısının en düşük olduğu dönemdeki sayısının üzerinde dahi olsa alınacak olan kişiler açısından 3 aylık sadece prim destekleri, sigorta destekleri değil tüm maaşlarının da ödeneceği bir sistem. Bu teşviklerden faydalanmanızı bekliyoruz. Konya'nın istihdam seferberliğine en büyük katkıyı vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

"Konya sanayisi çok ileri seviyededir"

Toplantının açılış bölümünde son olarak söz alan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, “Konyalı tüccar ve sanayicilere, işverenlere teşekkür etmek istiyorum. Konya'nın ticaret ve sanayi şehri olmasında büyük katkınız bulunmaktadır. Aynı zamanda İstihdam Seferberliği kampanyası kapsamında düzenlenen bu ikinci toplantıya da yoğun katılımınız kampanyanın amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Konya sanayisi çok ileri seviyededir. Konya tam anlamıyla yerli ve milli üretimde bir seferberlik gösteriyor. İstihdam seferberliğine de Konya'nın tam destek verdiğini görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz dönem daha fazla kenetlenerek çalışmak durumunda olduğumuz bir dönemdir. Devletimiz de istihdamda sadece işverene yükü bırakmamak için katkı sağlamaktadır. Sizlerin fedakarlıklarıyla bu kampanyaya Konya en iyi katkıyı sağlayacaktır” dedi.

Konuşmalarının ardından İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş istihdam teşvikleri bilgilendirme sunumu yaparak, teşvik paketinde yer alan desteklerin ayrıntılarını paylaştı. SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz da katılımcıların teşvik paketi ile ilgili sorularını cevaplandırdı.