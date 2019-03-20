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Konya'da istinat duvarı çöktü: 4 işçi yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde atık su boru yenilemesi sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde atık su boru yenilemesi sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.


Olay, Karapınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Süt Üreticiler Birliğinin bahçe istinat duvarı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istinat duvarı yanında tıkanan atık su borularının yenilenmesi için kepçeyle kazılan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki kanala 4 işçi indi. İşçiler çalıştığı esnada açılan çukurun bitişiğindeki istinat duvarı işçilerin üzerine çöktü. Enkaz altına kalan işçiler, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlilerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralı işçiler İbrahim Ö, Mustafa E, Yusuf K. ve Y.K.G., ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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