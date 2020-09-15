İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da izolasyona uymayanlar Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirilecek

Konya’da Covid-19 tanısı koyulan ya da bu kişilerle temaslı olan vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanlar Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna yerleştirilecek.

Konya'da Covid-19 tanısı koyulan ya da bu kişilerle temaslı olan vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanlar Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna yerleştirilecek.


Konya Valisi Vahdettin Özkan, Covid-19 tanısı konan ya da bu kişilerle temaslı oldukları için izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanların Konya'da Şems Tebriz-i öğrenci yurduna yerleştirileceklerini söyledi. Toplum sağlığını hiçe sayarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilere adli işlem uygulanacağını da açıklayan Vali Özkan, bu anlamda denetimlerin artırılacağını da vurgulayarak uyarılarda bulundu. Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdunda ilgili kurumların her türlü önlemi aldıklarını ve yurdun hazır hale getirildiğini ifade eden Vali Özkan, pandemi kurallarını ihlal ederek toplum içine çıkan kişilerin bundan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yurda getirileceğini kaydetti.


Vali Özkan açıklamasında izolasyon süresi boyunca ziyaretçi kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.