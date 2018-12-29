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Konya'da jandarma 12 ton kaçak et ele geçirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 12 ton kaçak et ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 12 ton kaçak et ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzur ve güven operasyonunda, Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir kamyon şüphe üzerine durduruldu. Gerçekleştirilen kontroller esnasında kamyonda sağlık raporu olmayan ve irsaliye ile uyuşmayan yaklaşık 12 ton et ele geçirildi. Usulüne uygun nakledilmeyen etlere jandarma ekiplerince el koyuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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