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Konya'da jandarma çalınan 99 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti

Konya’nın Hadim ilçesinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99’u Çumra ilçesinde jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Hadim ilçesinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u Çumra ilçesinde jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Olay, 23 Aralık ve 8 Ocak'ta Hadim ilçesi Eğiste Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hadim ilçesinde iki farklı adresten 124 küçükbaş hayvan çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalınan 60 küçükbaş ve 39 kuzu olmak üzere 99 hayvanı Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesinde bularak sahibine teslim etti. Olayla ilgili yakalanan 4 hırsızlık zanlısının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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