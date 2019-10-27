İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, izinsiz kazı yaptığını tespit edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, izinsiz kazı yaptığını tespit edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede kaçak kazı yapıldığına yönelik alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Deştiğin Mahallesi Hasan Çeşmesi mevkiinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Y.E.Y. (30), B.K.(40) ve İ.Y. (50) yaklaşık 25 metre derinliğinde kazdıkları çukurun içerisinde suç üstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda 4 el feneri, 1 akü, 1 adaptör, 8 adet kazma, kürek, 1 gaz maskesi ve 2 el telsizi ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.