Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ve yasa dışı üretilmiş av tüfeği ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir evde kaçak üretim silahlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 32 adet av tüfeği, 4 adet havalı tüfek, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca yapımında kullanılan torna makinesi ile 798 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.E., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.