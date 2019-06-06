Konya'da jandarmadan kenevir operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından sulama kanalı kenarında yetiştirilen çok sayıda kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesine bağlı Aşağı Esence Mahallesindeki bir sulama kanalı yanında yasa dışı olarak yetiştirilen çok sayıda kenevir bulunduğunu tespit etti. Olayın fail ya da faillerini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, sahipsiz kenevirleri kanal kenarında suladığı tespit edilen iki kişinin olduğunu fark etti. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin kendilerini fark ettiğini görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacada önce M.E, bir süre devam eden takibin ardından ise diğer şüpheli H.E. yakalandı. İki şüphelinin amca yeğen olduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili olarak da bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E'nin savcılık talimatı gereği ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, H.E'nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ele geçirilen yaklaşık 2 bin adetin üzerindeki kenevir bitkisinin ekildiği yerlerden sökümünün gerçekleştirilmesinin ardından yakılarak imha edileceği bildirildi.