İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da jandarmadan kenevir operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından sulama kanalı kenarında yetiştirilen çok sayıda kenevir ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından sulama kanalı kenarında yetiştirilen çok sayıda kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesine bağlı Aşağı Esence Mahallesindeki bir sulama kanalı yanında yasa dışı olarak yetiştirilen çok sayıda kenevir bulunduğunu tespit etti. Olayın fail ya da faillerini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, sahipsiz kenevirleri kanal kenarında suladığı tespit edilen iki kişinin olduğunu fark etti. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin kendilerini fark ettiğini görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacada önce M.E, bir süre devam eden takibin ardından ise diğer şüpheli H.E. yakalandı. İki şüphelinin amca yeğen olduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili olarak da bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E'nin savcılık talimatı gereği ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, H.E'nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Ele geçirilen yaklaşık 2 bin adetin üzerindeki kenevir bitkisinin ekildiği yerlerden sökümünün gerçekleştirilmesinin ardından yakılarak imha edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.