Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 g?zalt?

Konya'n?n Kad?nhan? il?esinde bir mekanda kumar oynand??? ihbar? ?zerine ?al??ma yapan jandarma ekipleri, ?ok say?da tombala malzemesi ele ge?irdi. Operasyonda, kumar oynamaktan 41 ki?iye para cezas? uyguland?, 2 ki?i g?zalt?na al?nd?.

Edinilen bilgiye g?re, Kad?nhan? il?esi Osmanc?k Mahallesinde bir alkoll? e?lence yerinin biti?i?inde kumar oynand???na dair ihbar al?nd?. ?hbar ?zerine adrese giden ?l Jandarma Komutanl??? ekipleri taraf?ndan, Kad?nhan? Sulh Ceza Hakimli?inden al?nan arama karar? gere?i bahse konu i? yeri ve eklentilerinde arama yap?ld?. Yap?lan aramalarda, 25 adet tombala ka??d?, 176 adet tombala topu, 9 bin 55 adet tombala pulu, 1 adet kamera, 2 adet bas konu? el telsizi, 1 adet tombala cihaz?, 1 adet ruhsats?z av t?fe?i, 3 adet LCD televizyon ekran?, 230 lira para ele ge?irildi. ?te yandan, i?letmede tombala oynad?klar? tespit edilen 41 ?ahsa Kabahatler Kanunu gere?i kumar oynamaktan ki?i ba??na 320 lira olmak ?zere toplam 13 bin 120 lira idari para cezas? uyguland?. ??letme sahipleri K.?. ve N.G. ise Cumhuriyet Savc?s?n?n talimat?yla g?zalt?na al?nd?. Adreste ele ge?irilen malzemelere de el konularak tahkikata ba?land?.