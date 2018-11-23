Konya'da jandarmadan silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada kurusıkıdan çevirme tabancalar ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde 2 şahsın Üzümlü Mahallesi'nden temin ettikleri kurusıkıdan çevilme tabancalarla ruhsatsız av tüfeklerinin satışını yapacağı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Beyşehir-Derebucak karayolu Üstünler mevkisinde 42 BLU 06 plakalı şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 adet kısa namlulu tabanca kabzeli pompalı yivsiz av tüfeği, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile 3 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildi. Silahlarla birlikte yakalanan şüpheli H.Y. ile A.T. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Silahlara savcılık kararıyla el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.