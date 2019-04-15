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Konya'da Jandarmadan silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir evde çok sayıda silah ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir evde çok sayıda silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden S.Ö'nün (79) evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 6 adet yivsiz av tüfeği, 13 adet kurusıkı ses tabancası, 18 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği şarjörü, 11 adet yivsiz av tüfeği gövdesi, 4 adet yiv ve set açılmış tabanca namlusu ile 2 adet kurusıkı tabanca üst kapağı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli olarak S.Ö. ve torunları B.Ö. ve M.E.Ö'nün ifadeleri alındı. Şüpheli S.Ö. ve torunları daha sonra serbest bırakıldı.

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