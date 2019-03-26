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Konya'da jandarmadan sülük operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avcılığı yaptığı ileri sürülen 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avcılığı yaptığı ileri sürülen 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'ne sahili bulunan ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinde devriye görevini icra eden Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında bulunan sülükleri, milli park sahasında kaçak yoldan toplayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, süzgeç ve kürek gibi malzemelerle çok sayıda sülüğü doğal yaşam alanından ayırarak pet kavanozlar içerisinde toplayıp yasa dışı sülük avcılığı yaptığı iddiasıyla A.G. ve H.B.'ye toplam 6 bin 540 liralık idari para cezası uyguladı. Jandarma tarafından ele geçirilen sülükler yeniden doğal yaşam sahasına bırakıldı.

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