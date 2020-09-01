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Konya'da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya’da polis tarafından yürütülen çalışmalarda kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya'da polis tarafından yürütülen çalışmalarda kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Müdürlüğü ekipleri akaryakıt tankerleri üzerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada kaçak ve karışımlı olduğu tespit edilen 38 bin 500 litre akaryakıta el konuldu. İki şahıs hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.

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