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Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya’da polisin düzenlediği operasyonunda 10 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.

Konya'da polisin düzenlediği operasyonunda 10 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.



Operasyon, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte 'Akaryakıt kaçakçılığı' suçundan yürütülmekte olan planlı çalışması kapsamında gerçekleştirildi. Bugün belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Konya'da ikametinde arama yapılan 8 kişiden 7'si yakalandı. Konya'da 2 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada 10 bin 800 litre kaçak akaryakıt, Aksaray ilinde bir ikamette yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7.65 mm çapında 5 adet fişek ele geçirildi.

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