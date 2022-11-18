Konya'da kaçak akaryakıt satışı yapan iş yerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Horuzluhan Sanayi

Bölgesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen iş yerinde yapılan aramada 3 bin 265 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesinde bir iş yerinde çok sayıda cep telefonu aksesuarı, akıllı saat ve bluetooth kulaklık ele geçirdi. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.