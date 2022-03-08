İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı

Konya’da kaçak kimyasal depolanan bir evde patlama meydana gelirken, olayda 6 kişi yaralandı.

Konya'da kaçak kimyasal depolanan bir evde patlama meydana gelirken, olayda 6 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak kimyasal depolanan bir evde kimyasal madde kaynaklı patlama ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle patlamada yaralanan yabancı uyruklu 6 kişi ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer ekibi tarafından olay yerinde yapılan incelemede kimyasal maddenin düşük derişimli peroksit olduğu tespit edildi. Olay yerindeki kimyasal maddelerle ilgili ise Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin görevlendirildiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.