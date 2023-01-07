Konya'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

Konya'da polisin kaçak tütün ve sigara üretimi ile satışına yönelik faaliyet gösteren 5 ev, 2 iş yeri ve 1 araçta yaptığı aramada çok sayıda doldurulmuş sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekiplerince kaçak sigara üretimi ve ticareti yapan kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün ve sigara üretimi ile satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 ev, 2 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 384 bin 800 adet boş makaron, 19 bin paket doldurulmuş sigara, 140 kilogram tütün, 7 adet sigara dolum ve 1 adet sigara paketi jelatinleme makinesi ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.