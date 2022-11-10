Konya'da kaçak sigara operasyonu

Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler devletin vergi kayıplarını önlemek adına operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarla haksız kazanç ve haksız rekabetin de önüne geçiliyor. Merkez Selçuklu ilçesinde bir araçta kaçak sigara taşındığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Takibe alındıktan sonra durdurulan araçta yapılan aramada bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.