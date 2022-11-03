Konya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 1 gözaltı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı yüzlerce kilogram tütün, yüz binlerce makaron ve sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti devletin vergi kayıplarının, haksız kazanç ve haksız rekabetin önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor. Konya Emniyeti İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde kaçak yollarla yurda sokulan çok sayıda sigara, makaron ve tütün mamulü olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, iş yerinde ve iş yerinin deposunda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 720 bin adet boş makaron, 28 bin 425 paket sigara, 913 kilogram kıyılmış tütün, 60 paket pipo tütünü, 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı.