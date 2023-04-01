Konya'da kaçak silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin bir kargo şubesi ve bir evde yaptığı aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kısa pompalı tüfek, 47 adet tabanca mermisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kaçak silah üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Polis ekipleri bir kargo firması aracılığıyla şehir dışına faturasız ve ruhsatsız silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo firmasına ait şubede arama yapan ekipler, şehir dışına gönderilmek üzere paketlenmiş silah ele geçirdi. Ekiplerce göndericinin adresine yapılan baskında ise çok sayıda kaçak silah ele geçirildi. Kargoda ve evde ele geçirilen 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kısa pompalı tüfek, 47 adet tabanca mermisi ve 1 adet kurusıkı tabancaya el konuldu. Silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı ve nakledilmesine yönelik 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.