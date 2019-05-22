Konya'da kaçak tabanca ve sahte madeni euro operasyonu

Konya'da, tanınmış bir tabanca markasının kalıbıyla kaçak silah ve sahte madeni euro ürettikleri tespit edilen aralarında bir polis memurunun da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda onlarca tabanca, binlerce sahte madeni 2 euro ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İddiaya göre, Konya'da sanayide tornacılık yapan 4 kişi tanınmış bir tabanca markasının kalıbını yaparak kaçak silah üretmeye başladı. Şahışlar kaçak silah üretiminin ardından hazırladıkları kalıplarla sahte madeni 2 euro da üretti. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sanayi bölgesinde kaçak silah ve sahte madeni euro üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 3 ay süren fiziki takibin ardından kaçak silah ve madeni para üretilen iş yerini belirledi.

KOM ekipleri adresi belirlenen iş yerine baskın yaptı. Baskında silah ve para üretiminden sorumlu oldukları iddia edilen H.S., C.D., E.K. ve K.U. ile İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığı belirlenen A.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 88 adet kaçak üretilen ruhsatsız tabanca, şarjörler, 12 bin adet sahte madeni 2 euro, pres malzemeleri ve para sayma makinesi ele geçirilirken, polis memuru A.Ç. ve arkadaşı Yasin B.'nin otomobilinde 8 bin 500 sahte madeni 2 euro bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olan A.Ç.'nin, arkadaşı Y.B. ile sevkıyatta yardımcı oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.