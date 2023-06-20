Konya'da kaçak tütün operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin ev ve iş yerlerine düzenlediği baskında 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 600 adet sigara, 37 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 800 adet boş makaron ve 110 adet kaçak elektronik sigara dolum kiti ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri devletin vergi kayıplarını önlemek ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli M.T. ile S.E.'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 600 adet tek dal sigara, 37 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 800 adet boş makaron ve 110 adet kaçak elektronik sigara dolum kiti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ekiplerince el konulurken, kaçak malzemelerle yakalanan M.T. ile S.E. gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine getirilen 2 şüpheli hakkında ‘Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.