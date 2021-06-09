Konya'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda 16 kilo 900 gram kaçak tütün ve 78 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarda merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada toplam 2 adet sigara doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 46 paket doldurulmuş sigara, 78 bin adet boş makaron, 16 bin 900 gram kıyılmış tütüne el konuldu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.