İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da kaçak yakıt ve hava kirliliği ile mücadele devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğine sebebiyet veren kaçak yakıtla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava kirliliği ile mücadele çalışmalarında kaçak kömürle mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğü belirtildi. 5 ekiple 24 saat aralıksız denetimler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, “Kasım ve Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda 177 ton kullanımı ve satışı yasak olan kaçak kömürlere el konulurken, ilgili kişiler hakkında işlem uygulandı. Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında; kaliteli yakıt temini, doğalgazın yaygınlaşması, yakma cihazlarının iyileştirilmesi, binalarda ısı yalıtımının hayata geçirilmesi, küçük-orta büyüklükteki işletmelerde ısınmadan kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması ve denetim çalışmalarını da 24 saat kesintisiz gerçekleştiriyor. Ekipler, çevre ve insan sağlığına zararlı olan atık yağların ve kullanılması yasak olan lastik, plastik, tekstil artıkları, petrol koku ve özel atıkların sanayi bölgelerinde yakıt olarak kullanılmasına yönelik de denetimler yapıyor. Vatandaşlar, kaçak, kalitesiz ve düşük vasıflı yakıt ve hava kirliliğiyle ilgili ihbarlarını Büyükşehir Belediyesi 153 Açık Kapı birimine ve Zabıta Daire Başkanlığı'na bildirebiliyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.