Konya'da kaçakçılara operasyon: 2 gözaltı

Konya'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda bin 230 paket sigara, 26 bin boş makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün ve 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; devletin vergi kayıplarının, haksız kazanç ve haksız rekabetin önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesine devam diyor. Polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki araştırmaları neticesinde 1 şahsın gümrük kaçağı tütün ürünleri getirttiği ve piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kısa süre içerisinde şüpheliye ait olduğu tespit edilen iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 230 paket sigara, 26 bin adet boş makaron, 66 paket nargile tütünü ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

KOM ekipleri, merkez Karatay ilçesinde de yaptığı çalışmalar neticesinde durumundan şüphelendiği bir şahsın aracında arama gerçekleştirdi. Sonrasında şahsa ait ikamet adresine yönelen polis ekipleri orada da arama yaptı. Toplam 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Her iki konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.