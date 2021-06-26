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Konya'da kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı

Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan bir kişi, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan bir kişi, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.


Kulu'da 28 yaşındaki H.Ö., arkadaşları ile birlikte sohbet ettikleri sırada bir anda fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan H.Ö. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. H.Ö.'nün burada yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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