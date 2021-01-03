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Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. (32) yönetimindeki 42 EPH 84 plakalı Renault marka otomobil ile S.I. (56) idaresindeki 51 AK 965 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan O.Y. ve H.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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