Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde'nin Bor ilçesi karayolu üzeri Ereğli Zengen Mahallesi 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Türkmen idaresindeki 42 ACD 176 plakalı kamyonet, Zengen Mahallesi yakınlarında Hasım Hüseyin'in kullandığı 01 MD 434 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kamyonet sürücüsü Faik Türkmen ile minibüs sürücüsü Hasım Hüseyin ve araçlarda bulunan Hıdır El Hüseyin, Fehime El Abud hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.