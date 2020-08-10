Konya'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Çakmak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Adana istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki 31 ATD 69 plakalı kamyonetin kavşak yakınlarına geldiği sırada lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.