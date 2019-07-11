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Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Z. idaresindeki 07 LGK 88 plakalı kamyonet, Yaşar Y. (30) idaresindeki 34 AJJ 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü Murat Z. ile B.Z. (2), Hatice Z. (34), M.M.Z. (11), S.S.Z. (9), B.Z. (5) ve otomobilde bulunan sürücü Yaşar Y. ile Melek Y. (59) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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