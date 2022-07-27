Konya'da kamyonette yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyası yüklü kamyonetin kabininde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sırasında ilçeye bağlı Tavlıören Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.K.'ye ait 42 AKZ 816 plakalı kamyonet ile tarlada bulunan saman balyaları mahalleye taşındığı sırada kamyonetin kabininden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü kamyoneti durdururken, durum itfaiyeye bildirildi. Kamyonetin kabini tamamen yanarken, itfaiye tarafından yangın söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.