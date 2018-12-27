Konya'da kar manzarası havadan görüntülendi

Konya'da dün etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Havadan görüntülenen şehir beyaz güzelliğiyle dikkat çekerken, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da da etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kent merkezi ve ilçelerde dün kar yağdı. Kar yağışının ardından kent merkezinde termometreler eksi 4'ü gördü. Şehir merkezinde temizlik çalışmalarının ardından caddelerde ve kaldırımlarda kar kalmazken, soğuk havanın gelişiyle dışarı çıkarken tedbirli olan vatandaşlar eldiven, şapka ve atkılarla soğuktan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar Konya'nın kışının da yazının da güzel olduğunu belirtti. Ziyaret için Mevlana Müzesi'ne gelen turistler de Mevlana Meydanı'nda fotoğraf çektirdi. Hükümet Meydanı'nda güvercinler için buğday satan Afganistan uyruklu Muhammed Davud soğuk havada güvercinleri besledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan, kar ile beyaz örtüye bürünen kent merkezinde bulunan Dere Mahallesi'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Havadan görüntülenen beyaz örtü, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.