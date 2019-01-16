Konya'da kar ulaşımı aksatıyor

Konya'da etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Konya'da bazı çevre yolları tipi nedeniyle tır ve otobüslere kapatılırken, şehir merkezinde ise çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı bazı yollarda yerini tipiye bıraktı. Bazı çevre yolları ise aralıklarla buzlanma ve tipi nedeniyle otobüs ve çekicilere kapatıldı. Konya'yı Ankara, Aksaray, Karaman ile Isparta'ya bağlayan çevre yolları tüm araçlara açıkken, Afyonkarahisar yolu ise tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle çekici ve otobüslere kapatıldı. Adana ve Antalya çevre yolları ise aralıklarla çekicilerle, kış lastiği takmayan otobüslere kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yollar trafiğe açıldı.

Öte yandan, şehir merkezinde ise don ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Sürücülerin karayollarında bulunan yol işaret ve işaretçilerine özenle uyması istendi.