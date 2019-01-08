İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarını, esnaflar da işyerinin önünü temizledi.


Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve bir çok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı birlikte birçok ilçe ve kent merkezinde okullar tatil edildi. Sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Mevlana Müzesi de beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, araçlarını temizledi. İşyerini açan esnaf ise dükkanlarının önünü açarak temizlik yaptı. Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, "Bu berekete ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.


Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.