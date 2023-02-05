Konya'da kar yağışı yeniden başladı

Konya'da öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla kent merkezi tekrar beyaza bürünürken, parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Konya'da öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Akşam saatlerinde kent merkezi ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile beraber beyaza bürünen kent merkezindeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı sonrası dışarıya çıkan esnaf Ayhan Yüksel, "Çok güzel oldu, beklenen bir kardı. Uzun süredir yağmıyordu zaten bereketi ile gelir inşallah. Başta çiftçiler olmak üzere herkes memnun olacak. Rabbim rahmetinden versin" dedi.

Arkadaşlarıyla kar yağışı nedeniyle dışarı çıkan Bayram Kozan, "Konya'ya kar yağışı ikinci kez başladı. Çok memnunuz, çiftçilerimize de bereketli olması dileğiyle. İnşallah sürekliliği olur" diye konuştu.

Emniyet yetkilileri ise, kar yağışı nedeniyle mal ve can kaybına yol açabilecek kazaları engellemek amacıyla Konya'yı çevre illere bağlayan karayollarını kullanan sürücüleri kış lastiği, takip mesafesi ve hız kurallarına uyması konusunda uyardı.