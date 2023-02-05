Konya'da kar yağışından okullar tatil oldu, yollar ulaşıma kapandı

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 6 Şubat Pazartesi günü tatil edilirken, Konya'yı çevre illere bağlayan karayollarından bazıları ulaşıma kapatıldı.

Konya'da akşam saatlerine doğru başlayan kar yağışı etkisini arttırırken, kent beyaza büründü. Konya'yı, Antalya'ya bağlayan karayolu tüm araçların ulaşımına kapatılırken, Isparta ve Afyonkarahisar karayolları çekici türü araçlara kapatıldı. Konya'yı Ankara, Aksaray, Karaman, Adana'ya bağlayan karayollarında ise kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları devam ederken, belediye ekipleri de şehir merkezindeki ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya il merkezi dahil 31 ilçede okullar tatil edildi

Konya Valiliği de etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle okulların il merkezinde tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Konya'da hava şartlarının oluşturduğu risklere karşı önleyici tedbir olarak; Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerimizde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile 6 Şubat 2023 tarihinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli olmalarına karar verilmiştir” denildi. İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararları ile Konya'nın il merkezi dışındaki 28 ilçesinde de 6 Şubat Pazartesi günü olumsuz hava şartlarından dolayı eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

70 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkır, Hadim, Derbent, Ahırlı, Akören ve Beyşehir ilçelerine bağlı 70 mahallenin yolları kapandı.

5 bin 508 personel, bin 732 araç ile karla mücadele ediyor

Konya Valiliği talimatı ve koordinasyonunda AFAD sekretaryasında, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı çalışma grupları 7/24 esasına göre çalışmaya başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Karla mücadele çalışmaları TAMP çerçevesindeki 10 çalışma grubundan (Afet Arama Kurtarma, Afet Ulaşım Altyapı, Afet Trafik ve Güvenlik, Afet Beslenme, Afet Tahliye, Yerleştirme ve Planlama, Afet Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme, Alet Barınma, Afet Sağlık, Afet Enerji ve Afet Haberleşme Çalışma Grupları) toplam 5 bin 508 personel ve bin 732 araç ile yürütülmektedir. AADYM'de çağrı merkezine düşen 56 vaka değerlendirilmiş, bu çağrılar 52'si sonuçlandırılmış 4 tanesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” denildi.