İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay Esentepe Mahallesi 40519 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikamet eden aile fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin haber verilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından A.B., M.B., ve Ş.B. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürülen aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.