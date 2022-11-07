Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay Esentepe Mahallesi 40519 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikamet eden aile fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin haber verilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından A.B., M.B., ve Ş.B. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürülen aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.