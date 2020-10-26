Konya'da kavga cinayetle bitti

Konya'da çıkan kavgada tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'ta bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden tartışan taraflar parkta buluşmak için anlaştı. Parka gelen tarafların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan Ş. yanında getirdiği tüfekle Mehmet D.'yi (18) göğsünden vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Ramazan Ş., M.E. ve F.E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.