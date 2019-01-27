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Konya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Konya’da kendisine borcu olduğunu iddia ettiği kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da kendisine borcu olduğunu iddia ettiği kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup E. (60) bir süre önce ortak ticaret yaptığı ve kendisine 150 bin lira borcu olduğu iddia edilen kayınbiraderi Sefa Uyanık ile buluştu. Araç içerisinde çıkan tartışmada Yakup E., yanında bulunan bıçakla kayınbiraderini bıçaklayarak araçtan inip kaçtı. Ağır yaralanan Sefa Uyanık, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Yakup E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından “kasten öldürme” suçundan Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yakup E., tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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