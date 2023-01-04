Konya'da kazada şehit olan askerler memleketlerine gönderilecek

Konya'da sis nedeniyle askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile şehit Piyade Er Halil Seltan memleketlerine gönderilecek.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya Adana Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığına ait, Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet yoğun siste kaza nedeniyle Ali T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Karapınar ilçesinde görevli oldukları öğrenilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Piyade Er Halil Seltan olay yerinde şehit oldu. Kazada Erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı. Yaralanan askerler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan Malatya nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Hatay nüfusuna kayıtlı Er Halil Seltan'nın cenazeleri de Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Er Halil Seltan'ın cenazeleri memleketlerine gönderilecek.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan askeri araç sürücüsü er Mustafa Çitçi'nin ilk ifadesinde, "Yolda yoğun sis vardı. Araçlar aniden durmaya başladı fark ettikten sonra frene basarak sola manevra yapmama rağmen tıra arkadan çarptım" dediği öğrenildi.